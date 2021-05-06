Маас призвал не препятствовать в СБ ООН продлению трансграничной помощи Сирии

БЕРЛИН, 6 мая. /ТАСС/. Продление работы механизма, используемого для оказания трансграничной гуманитарной помощи сирийцам, необходимо, но для этого требуется согласие России в Совете Безопасности ООН. С таким заявлением выступил в четверг в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас после переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Министр подчеркнул, что жизнь миллионов людей в Сирии зависит от гуманитарной помощи. "Сегодня мы были едины во мнении, что должно быть согласие России при продлении трансграничной резолюции в Совбезе ООН. Это важно для людей, которые зависят от данной помощи", - отметил Маас.

В июле 2020 года СБ ООН принял резолюцию о продлении на год действующего с 2014 года механизма трансграничной помощи Сирии. Такие поставки осуществляются через два КПП на границе с Турцией - "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава". Москва и Дамаск настаивают на постепенном сворачивании этого механизма, поскольку все больше сирийских районов возвращается под контроль правительства.

Решение конфликта в Восточном Средиземноморье

Конфликт в Восточном Средиземноморье между Грецией и Кипром, с одной стороны, и Турцией, с другой - возможен только посредством диалога, считает Хайко Маас.

"Только путь диалога обещает успех и долгосрочное и приемлемое решение. И мы хотим призвать Турцию и наших партнеров по ЕС - Грецию и Кипр - найти решение", - сказал он. "Я убежден, что это возможно", - добавил министр.

На трехдневной конференции по кипрскому урегулированию, проходившей в Женеве с 27 по 29 апреля в традиционном формате "пять плюс один", то есть с участием лидеров двух кипрских общин, глав МИД трех держав - гарантов кипрской безопасности (Греция, Турция и Великобритания) и генсека ООН, позиции сторон принципиально разошлись. Турко-кипрская делегация в качестве предварительного условия для возобновления переговорного процесса выдвинула требование о признании существования на острове двух государств, что противоречит положениям резолюций Совета Безопасности ООН, согласно которым на Кипре должна быть создана двузональная и двухобщинная федерация. Греко-кипрская сторона в свою очередь настаивала на неукоснительном следовании этому основополагающему международному документу.

Объявляя в четверг о завершении встречи на высшем уровне, генсек ООН Антониу Гутерриш констатировал, что стороны не нашли достаточного количества точек соприкосновения для возобновления межобщинного диалога по урегулированию. При этом они достигли договоренности провести новый саммит, который может пройти через два или три месяца. Таким образом, женевская конференция стала уже второй подряд встречей сторон, которая завершилась безрезультатно: такая же судьба постигла и предыдущий саммит, состоявшийся на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана в 2017 году.

Ситуация в Ливии

По словам Мааса, все стороны конфликта в Ливии должны придерживаться своих обязательств в рамках Берлинского процесса, поскольку ситуация остается хрупкой, несмотря на политический прогресс.