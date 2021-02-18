Десять лет хаоса после "весны": Ливия ищет путь к гражданскому примирению

После того как 5 февраля на встрече в Швейцарии Форум ливийского политического диалога избрал нового премьер-министра и Президентский совет, события в Ливии продолжили стремительно разворачиваться. Набирают ход консультации по формированию правительства, в которое должны войти представители всех трех исторических областей страны — Киренаики, Триполитании и Феццана. Конституционный комитет заявляет о готовности провести общенациональный референдум по проекту новой конституции, на базе которой 24 декабря в стране должны состояться президентские и парламентские выборы. Именно их проведение и является главной задачей переходных органов исполнительной власти. Поддержку им оказывает и парламент.

Возможно, перед Ливией наконец забрезжил свет в конце туннеля — после десятилетия, наполненного страхом, кровопролитиями и внутренними дрязгами. Эксперты сходятся во мнении, что ливийцы устали от всего происходившего. Не в меньшей степени от ливийской безысходности устало и международное сообщество. Кажется, теперь оно готово реально способствовать политическому урегулированию. Но все ли действительно так гладко на пути от хаоса к единому мирному государству? Революционная война

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Очень символично, что все эти политические процессы, альтернативы которым не видит, похоже, уже никто, происходят именно сейчас — в десятую годовщину так называемой Революции 17 февраля, когда под влиянием принесшей только страдания странам региона "арабской весны" в Ливии по примеру Туниса и Египта начались первые массовые антиправительственные выступления. Но если оба соседних с Ливийской Джамахирией государства вышли из своих "революционных" процессов с наименьшими потерями (хотя экономические и политические последствия все равно были крайне тяжелыми), то Ливия по сути потеряла свою государственность, погрязнув в гражданской войне с ее беззаконием, двоевластием, тысячами убитых и вынужденных покинуть свои дома. Вот почему сейчас никто в Ливии официально не празднует годовщину революции — у страны есть другие дела, и про само это слово вспоминают лишь СМИ, которым нужно обозначить событие, положившее начало междоусобице. До 2011 года Ливия была одним из наиболее процветающих государств Африки с высоким индексом человеческого развития, низкой младенческой смертностью, высокой социальной обеспеченностью за счет углеводородного экспорта. Один лишь проект Великой рукотворной реки, позволивший озеленить пустыню, засеяв ее пшеницей, говорит сам за себя. Были времена, когда Ливия кормила половину Черного континента. Но стремление любой ценой избавиться от диктатуры Муаммара Каддафи привело страну к плачевным последствиям. Революция закончилась через восемь месяцев жестокой расправой над полковником, и Джамахирия, с ее особой философией и путем развития, превратилась в площадку столкновения различных интересов и боевых действий. На смену одному деспоту пришла тирания сразу нескольких группировок и террористических организаций, многие из которых запрещены в большинстве стран мира.

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Настроение ливийцев хорошо передал аналитик американо-ливийской неправительственной организации Мухаммед Бухрара, ливиец из египетской Александрии, в детстве эмигрировавший с родителями в Штаты. Он оказался непосредственно вовлечен в события десятилетней давности. Его слова: "17 февраля 2011 года стало знаменательным моментом в сердце каждого ливийца. Революция была наполнена радостью, слезами и оптимизмом. Тогда, в 18 лет, я чувствовал себя как никогда сильным. Десять лет спустя эти чувства сменились болью и разбитым сердцем. Наши голоса больше не затыкает железный кулак, но создается ощущение, что этот сжатый кулак раскрылся и теперь он закрывает нам рты, заглушая наши голоса. Несправедливость, которую мы наблюдаем в Ливии, вылилась в такую ​​коррупцию, что концепция добра и зла уже ставится под сомнение. Тем не менее при всем этом хаосе Ливия все еще существует. Ливия терпеливо ждет, пока внутреннее разделение перейдет в исключительное единение... Несмотря на десятилетие, полное изъянов, по-прежнему сильны надежда и оптимизм. Как только мы сможем внимательно посмотреть на себя в зеркало и начать прививать здоровые и прогрессивные привычки в отношении Ливии, тогда мы сможем вырасти в социальном, политическом и экономическом плане..." Отзвуком потрясавших Ливию войн и беспорядков прозвучала новость о том, что 17 февраля во время народных гуляний в южном городе Себха в группу людей на одной из центральных площадей попал минометный снаряд. Погиб десятилетний мальчик, который появился на свет на заре той самой революции. Еще 15 человек получили ранения, некоторые из них, включая двоих детей в возрасте двух лет, находятся в критическом состоянии. Политическому процессу быть, продолжению конфликта — нет Как считает бывший помощник министра иностранных дел Египта по арабским делам посол Хусейн Хариди, дальнейшее развитие конфликта в стране уже исключено. "Его в свое время разжигали региональные державы, которые считали, что их интересы оказались под угрозой, хотя некоторые из них и выступали против вторжения, — сказал он в интервью ТАСС. — Позиция по Ливии изменилась на региональном и международном уровнях, поэтому мы исключаем продолжение конфликта. Все стороны убедились, что военное решение невозможно, это лишь временное решение, которое только усилит кризис". По его словам, договоренности Берлинской конференции способствовали достижению сложившегося ныне статус-кво и приходу новой исполнительной власти в рамках подготовки к парламентским и президентским выборам в декабре. "Ливия стоит на пороге новой фазы своего развития, и будет трудно допустить на этом этапе вмешательство какой-либо страны для воспрепятствования работе новой власти, — отметил он. — Достигнутое соглашение пользуется поддержкой ливийского народа, международное сообщество и Совбез ООН уже не позволят правительству манипулировать датой выборов. Новая власть обязана выполнить план действий, согласованный ливийскими силами, включая положение о выводе иностранных наемников".

Ливийский аналитик по вопросам национальной безопасности Рамзи ар-Румейих разъяснил ТАСС суть происходящих в настоящий момент в стране событий. "Международное сообщество осознало, что Ливия стала бременем для самой себя, для Северной Африки, Средиземноморского региона и для Африки в целом, — убежден он. — Следовательно, следующим политическим шагом неизбежно должно было стать назначение нового исполнительного органа, который уже поддержали внутренние районы Ливии, а также региональные и международные державы". В состав правительства должны войти два вице-премьера — от Киренаики (восток) и Феццана (юг) — и небольшая группа министров. Министры обороны и иностранных дел выбираются по согласованию с Президентским советом. Кабмину, по словам ар-Румейиха, придется столкнуться со многими проблемами, наиболее серьезными из которых являются незаконное распространение оружия и вооруженные ополченцы. По данным специалистов ООН в Ливии, свыше 50 млн единиц оружия, неподконтрольного властям, находится в руках ополченцев и террористических групп, еще 20 тыс. иностранных наемников прибыли в Ливию со своим оружием. В случае если парламент не сможет вынести вотум доверия правительству, вопрос будет передан на утверждение Форума ливийского политического диалога, как это было в случае с составом Президентского совета и премьером, и выбор будет уже за 75 ливийскими деятелями, определенными ООН. Помимо подготовки к выборам будущему правительству национального единства придется обеспечивать соблюдение режима прекращения огня. Быть или не быть Но есть и еще вызовы, которые пока не очевидны, но могут заявить о себе в самое ближайшее время. Во-первых, это новая конституция, которая только разрабатывается, а без нее невозможно проведение выборов. Еще в конце 2018 года была подготовлена законодательная база для проведения общенационального референдума по проекту основного закона. Первоначально плебисцит был намечен на начало 2019 года, но ситуация в стране ухудшилась: в апреле того года командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар развернул наступление на Триполи. Голосование стало невозможным. На второй план отошли и сами выборы.

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С 9 по 12 февраля в египетской Хургаде прошло очередное заседание конституционного комитета, на котором глава Высшей национальной избирательной комиссии Ливии Имад ас-Саих объявил о готовности организовать референдум по конституции. Консультации завершились, делегации от парламента и Высшего государственного совета с исключительно консультативными функциями представили свои предложения по проекту конституции и поправкам к ней, а также озвучили рекомендации по процедуре проведения выборов. Но сроки проведения референдума, вопреки ожиданиям, так и не были названы. Становится очевидным, что провести плебисцит до установленной даты выборов будет крайне сложно, учитывая сложность самого документа. Для его утверждения потребуется 50% голосов плюс один в каждом из регионов, иначе проект подлежит пересмотру. С учетом сложностей провести ближайшие выборы предлагают на базе действующей Конституционной декларации 2011 года, а референдум по новой конституции отложить на время после выборов. Еще один конфликт, пока не очевидный, нарастает сейчас внутри парламента, точнее, его отдельных региональных блоков — тобрукского, триполийского и гадамесского. В начале этой недели практически одновременно в Тобруке на востоке и Сабрате на западе прошли заседания депутатов Палаты представителей. Тобрукское совещание с участием чуть более 20 депутатов, посвященное грядущему вынесению вотума доверия правительству, возглавлял спикер Акила Салех, на сабратском совещании, куда съехались более 100 законодателей из числа тех, кто проживает на западе страны, председательствовал старейший депутат парламента Абу Бакр Байра. Встреча была также посвящена предстоящему утверждению министров. В Сабрату не приехала делегация депутатов с юга в знак протеста против игнорирования их призывов избрать нового спикера Палаты представителей. Дело в том, что согласно договоренностям и в соответствии с обнародованной еще летом Каирской декларацией полномочия органов власти должны быть в равной степени разделены между тремя историческими регионами. После того как Президентский совет возглавил представитель востока Мухаммед аль-Менфи, а правительством будет руководить Ахмед Хамид Дбейба с запада, в парламенте не может дольше председательствовать Акила Салех, который также является представителем востока. Поэтому южане добиваются избрания спикера из числа кандидатов от Феццана. Однако пока их призыв остался без ответа. Более того, итогом параллельных заседаний парламента, которые на данном этапе объясняются разобщенностью запада и востока даже в логистическом плане — линия прекращения огня проходит в районе между Сиртом и Мисуратой, и сейчас там только-только началось разминирование вдоль основной прибрежной автотрассы, — стало решение сабратской сессии о созыве единого заседания парламента 23–24 февраля для финальной подготовки процедуры вынесения вотума доверия правительству. Тобрукская встреча под руководством Салеха призвала к проведению заседания в Сирте. Депутаты в Сабрате в целом не возражают против встречи в Сирте, но с оговоркой, что в случае невозможности проведения встречи в Сирте следующее заседание вновь пройдет в Сабрате и на него будут приглашены депутаты с востока во главе с Акилой Салехом и с запада (Триполи). Салех тем временем пошел еще дальше и предложил исполнительным органам власти переехать в Сирт. "Сирт расположен в центральной части страны, поэтому в логистическом плане удобнее, он также более выгоден с точки зрения безопасности и отсутствия там вооруженных ополченцев", — пояснил эту инициативу спикера официальный представитель парламента Абдалла Бильхак.

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