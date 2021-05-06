Партия Пашиняна не будет создавать избирательный блок

ЕРЕВАН, 6 мая. /ТАСС/. Партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" будет участвовать во внеочередных парламентских выборах самостоятельно и не станет блокироваться с другими политическими силами. Об этом в четверг на брифинге заявила член правления организации, лидер правящего блока "Мой шаг" Лилит Макунц.

"Гражданский договор" будет не будет создавать предвыборный блок. Мы планируем участвовать в выборах как отдельная партия", - заявила она.

Депутаты парламента Армении в понедельник на специальном заседании не проголосовали за кандидатуру и.о. главы кабмина Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики, чтобы провести в стране досрочные парламентские выборы. Второе заседание парламента по избранию нового премьер-министра республики состоится 10 мая. Если парламентарии вновь не проголосуют за избрание Пашиняна, то законодательный орган будет распущен, и президент Армен Саркисян назначит дату внеочередных выборов, которые, согласно ранее сделанным заявлениям Пашиняна, состоятся 20 июня.

Парламентские оппозиционные фракции "Просвещенная Армения" и "Процветающая Армения" уже заявили, что после отставки Пашиняна не выдвинут своих кандидатов на пост премьера. По мнению экспертов, основными конкурентами партии Пашиняна станут блоки бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.