Франция призвала Великобританию пересмотреть ограничения на рыбную ловлю

ПАРИЖ, 6 мая. /ТАСС/. Париж настаивает на том, чтобы Лондон пересмотрел систему ограничений на ведение Францией рыбной ловли в районе острова Джерси. Об этом французский министр по делам моря Анник Жирарден заявила в четверг Agence France-Presse.

"Я призываю британские власти пересмотреть свое решение", - сказала министр.

В среду британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что страна направляет два сторожевых корабля к острову Джерси в проливе Ла-Манш после угроз со стороны Франции оставить его без электроэнергии. В четверг штаб ВМС Франции сообщил, что в акватории поблизости от Джерси будут размещены два французских сторожевых корабля. Инцидент вызван ограничениями по вылову рыбы у Джерси для французских рыболовецких судов.

Ранее Жирарден заявила, что Париж готов прибегнуть к санкциям в случае, если Лондон продолжит ограничивать доступ французским рыболовам в воды вокруг острова Джерси. Она намекнула при этом на то, что Франция может прервать снабжение острова электроэнергией, которое ведется с ее территории. Недовольство Франции вызвало составление британскими властями списка из 41 французского судна, которым будет разрешен вылов рыбы в водах Джерси, тогда как Париж настаивал на 344 судах. По словам министра, Великобритания также выступила с целым рядом требований, которые не фигурировали ранее при обсуждении проблем рыбной ловли, которое велось в рамках переговоров по Brexit.

Джерси - крупнейший из Нормандских островов. Он находится во владении британской короны, однако не является частью Великобритании. Статус острова является англо-нормандским, так как при определении его Великобритания категорически отказалась на совладение им непосредственно с Францией.