Эстонская армия заявила о нарушении воздушной границы российским самолетом

ТАЛЛИН, 6 мая. /ТАСС/. Главный штаб Сил обороны Эстонии в четверг выступил с утверждением, что российский самолет Ил-96 нарушил в среду воздушную границу республики вблизи острова Вайндлоо.

Согласно его сообщению, в первой половине дня в среду Ил-96 вошел без разрешения в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо и провел там около минуты. Транспондер самолета был включен, однако план полета у него отсутствовал, указано в сообщении. Радиосвязи с эстонской авиадиспетчерской службой у самолета также не было.

Как сообщил Главный штаб Сил обороны, МИД Эстонии в четверг вручил послу РФ в республике соответствующую ноту.