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Эстонская армия заявила о нарушении воздушной границы российским самолетом

Согласно сообщению штаба Сил обороны Эстонии, в первой половине дня Ил-96 вошел без разрешения в воздушное пространство в районе острова Вайндлоо и провел там около минуты
Самолет Ил-96 Papas Dos/CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
Описание
Самолет Ил-96
© Papas Dos/CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

ТАЛЛИН, 6 мая. /ТАСС/. Главный штаб Сил обороны Эстонии в четверг выступил с утверждением, что российский самолет Ил-96 нарушил в среду воздушную границу республики вблизи острова Вайндлоо.

Согласно его сообщению, в первой половине дня в среду Ил-96 вошел без разрешения в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо и провел там около минуты. Транспондер самолета был включен, однако план полета у него отсутствовал, указано в сообщении. Радиосвязи с эстонской авиадиспетчерской службой у самолета также не было.

Как сообщил Главный штаб Сил обороны, МИД Эстонии в четверг вручил послу РФ в республике соответствующую ноту.

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