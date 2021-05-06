МВФ призвал власти Украины достичь большего прогресса в проведении реформ

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Власти Украины должны достичь большего прогресса в деле проведения реформ для завершения первого обзора экономики республики, необходимого для выделения очередного транша. Об этом заявил в четверг официальный представитель МВФ Джерри Райс на регулярном брифинге для журналистов.

"В начале этого года мы в режиме видеосвязи обсудили с украинскими властями прогресс в реализации политического курса и реформ. Консультации были продуктивными. Но, что касается положения дел, необходим больший прогресс для содействия завершению первого обзора в рамках [кредитной] программы", - отметил он.

Райс пояснил, что речь идет о "важном пакете реформ для укрепления процесса восстановления и роста" украинской экономики. "Программа направлена не только на оказание помощи стране в нынешнем кризисе, но и на обеспечение налогово-бюджетной устойчивости в среднесрочной перспективе, сохранение независимости ЦБ, поддержание гибкого валютного курса и укрепление финансовой стабильности, важный фактор направлен и на борьбу с коррупцией, повышение эффективности системы управления", - добавил представитель фонда.

Он подчеркнул, что все эти вопросы постоянно обсуждаются с украинской стороной, консультации между МВФ и Киевом продолжатся.

В феврале министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев рассчитывает до конца года получить средства МВФ в рамках утвержденной в прошлом году кредитной программы. Он напомнил, что очередной транш фонда республика должна была получить в августе 2020 года, однако, утверждал министр, "по причинам, не зависящим от Минфина, этого не произошло". Руководитель министерства подтвердил, что к 2023 году страна может отказаться от кредитов МВФ, которые идут непосредственно в государственный бюджет.

Исполнительный совет МВФ 9 июня 2020 года одобрил новую кредитную программу для Украины. Как ожидается, в течение 18 месяцев фонд направит Киеву $5 млрд. В прошлом году Украина получила единственный транш в размере $2,1 млрд.