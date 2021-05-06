Глава МИД Австрии выразил готовность помочь Чехии в обеспечении посольства республики в РФ

ПРАГА, 6 мая. /ТАСС/. Австрия предложила Чехии помощь в обеспечении работы чешского посольства в Москве, после того как российские власти объявили персонами нон грата 20 его сотрудников. Об этом сообщил в четверг журналистам находящийся в Праге с рабочим визитом австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг.

"Мы предложили [Чехии], например, конкретную поддержку при посредстве австрийского посольства в Москве, чтобы было можно поддержать работу [чешского дипломатического] представительства [в РФ]", - отметил Шалленберг.

Он также выразил поддержку действиям Чехии по инциденту в деревне Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы на складах боеприпасов, в причастности к которым в Праге подозревают российские спецслужбы. Вена, по его словам, координирует свои шаги по проявлению солидарности с Чехией с другими государствами - членами Евросоюза.

"Все дальнейшие шаги [по отношению к РФ] и [возможные] меры [которые могут быть приняты к России] вначале будут обсуждаться в Брюсселе на заседании Европейского совета", - отметил Шалленберг.

Чешские власти утверждают, что Москва причастна к взрывам на территории складского комплекса во Врбетице в 2014 году. 17 апреля чешская сторона объявила о решении выслать 18 сотрудников посольства РФ. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.