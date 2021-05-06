Блинкен утверждает, что Россия продолжит "платить цену" за конфликт в Донбассе

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Американские власти продолжат принимать односторонние меры против России за ситуацию на востоке Украины. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба возложили цветы в память об украинцах, погибших в результате российской агрессии в Донбассе. США вместе с союзниками и партнерами продолжат [заставлять] Россию платить цену, пока Москва не выберет мирное решение конфликта", - написал он в Twitter.

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер в Twitter высказала мнение, что Россия "должна нести ответственность, в том числе посредством санкций" за "враждебное" поведение в Донбассе.

Внутренний вооруженный конфликт на востоке Украины вспыхнул в 2014 году. В основе его мирного урегулирования лежат минские договоренности. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным, так как украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Кроме того, Украина настаивает на передаче под ее контроль участка границы с Россией, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после новых выборов в Донбассе.

В конце февраля - начале марта 2021 года на линии соприкосновения в Донбассе вновь обострилась ситуация, возобновились интенсивные перестрелки. С обеих сторон появились убитые и раненые, в том числе среди гражданского населения. Киев поспешил обвинить во всем республики Донбасса. Те указали на невыполнение Киевом июльских договоренностей как главную причину обострения.