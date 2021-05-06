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Блинкен заявил, что решение о формате отношений России и США остается за Путиным

По словам госсекретаря США, Вашингтон предпочел бы "стабильные и предсказуемые" отношения с Москвой
Госсекретарь США Энтони Блинкен Alex Edelman/Pool via AP
Описание
Госсекретарь США Энтони Блинкен
© Alex Edelman/Pool via AP

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Решение о будущем формате отношений между Москвой и Вашингтоном остается за президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью украинскому телеканалу ICTV, которое распространил в четверг Госдепартамент.

"Мы предпочли бы более стабильные, предсказуемые отношения с Россией <...> Фактически решение остается за президентом Путиным. Он и Россия могут решить своими действиями попытаться иметь более предсказуемые и стабильные отношения [с США]", - сказал он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБлинкен, Энтони
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