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Социал-демократы ФРГ утвердили Олафа Шольца кандидатом в канцлеры на выборах в Бундестаг

Социал-демократы стали первой немецкой партией, которая определилась с кандидатом в канцлеры на предстоящих парламентских выборах

БЕРЛИН, 9 мая. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) утвердила вице-канцлера, министра финансов ФРГ Олафа Шольца кандидатом в канцлеры на предстоящих парламентских выборах. За него отдали голоса 96,2% делегатов прошедшего в субботу виртуального съезда СДПГ.

За Шольца проголосовали 513 участников, против - 20, еще 12 воздержались. Руководство партии выдвинуло Шольца кандидатом еще 10 августа прошлого года. Президиум СДПГ тогда единогласно поддержал его. Социал-демократы стали первой немецкой партией, которая определилась с кандидатом в канцлеры на выборах в Бундестаг.

Согласно последним опросам общественного мнения, рейтинг СДПГ сейчас колеблется на уровне 15-16%. Большинство немцев пока поддерживает "зеленых" (25-26%), второе место занимает консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (около 23-24%).

Выборы в Бундестаг, по итогам которых будет сформирован новый состав правительства, состоятся 26 сентября.

Теги
ГерманияШольц, Олаф
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