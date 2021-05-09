Дипломаты посольства России в США посадили новые кусты сирени в честь Дня Победы

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Сотрудники российского посольства в США вместе с семьями в честь Дня Победы расширили находящийся на территории дипломатического представительства сиреневый сад. Под аккомпанемент военных песен дипломаты посадили новые кусты в Саду памяти, который был разбит здесь 8 мая прошлого года.

Как пояснил ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, сирень является символом Победы, именно с букетами этих цветов встречали советских солдат, возвращавшихся домой в 1945 году.

По словам временного поверенного в делах России в США Сергея Кошелева, мероприятие из-за пандемии второй год проходит в усеченном формате. "Очень рассчитываю, что в следующем году мы сможем пригласить наших соотечественников и ветеранов. Это праздник тех, кто прошел Великую Отечественную войну, сумел выжить, тех, кто продолжает передавать нам память об этих годах", - сказал он.

Кошелев напомнил, что 25 апреля сотрудники посольств стран СНГ вместе с ветеранами и представителями американских ведомств возложили венки к памятной плите "Дух Эльбы" на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном. "Мне было очень приятно услышать после мероприятия оценку ветеранов, которые сказали, что дух Эльбы жив и это единственная возможная основа для выстраивания дальнейших отношений между Россией и США", - отметил временный поверенный в делах РФ.

По словам Кошелева, 9 Мая является очень личным праздником для российских семей. "Это очень личный праздник для всех семей, чьи родственники отдали свою жизнь за то, чтобы мы с вами могли сегодня под мирным небом посадить этот сад", - добавил он.

Дипломат рассказал, что ученики школы при посольстве организовали в пятницу праздничный концерт, в ходе которого выступили с номерами. "Именно для этого мы и собираемся, чтобы помнить и ценить, чтобы подрастающее поколение знало, что нельзя больше допустить тех событий", - заявил Кошелев.