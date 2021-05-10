В Русском доме в Рабате прошел праздничный концерт в честь Дня Победы

РАБАТ, 10 мая. Праздничный концерт, приуроченный к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в воскресенье в Русском доме в Рабате. Об этом рассказал в беседе с ТАСС его директор Василий Чечин.

"Состоявшийся праздничный концерт был организован Русским домом в Рабате, ассоциацией соотечественников "Русский дом в Марокко" при участии ассоциации "Наш русский мир" (город Фес). Собравшиеся в зале гости в течение более часа слушали песни военных лет, в том числе из популярных кинофильмов о Великой Отечественной войне, а также современные композиции на военную тематику, патриотические стихотворения в исполнении как детей, так и взрослых", - отметил он.

"В рамках концертной программы выступили дети, которые в повествовательной форме рассказали биографии своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Параллельно с концертом в Русском доме шла раздача георгиевских лент, маек с надписью "Бессмертный полк", - продолжал собеседник агентства.

"Кроме того, состоялась викторина на знание интересных фактов и важных событий Великой Отечественной войны. Конечно, не обошлось без традиционных угощений - настоящей солдатской каши из гречки, сладостей с чаем, - рассказал Чечин. - Стоит отметить, что концерт посетили не только соотечественники, но и представители марокканской общественности, а также проживающие в Рабате иностранцы, в частности, испанцы, итальянцы и французы".

"Концерт получился великолепным и завершился коллективным, импровизированным исполнением песни "День победы". И участники, и зрители поднялись на сцену и все хором ее спели", - подытожил он.