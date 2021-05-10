Помощник Байдена выразил обеспокоенность ситуацией в Восточном Иерусалиме

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом выразил обеспокоенность столкновениями в Восточном Иерусалиме и призвал правительство еврейского государства принять меры для урегулирования ситуации. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме.

"Джейк Салливан выразил серьезную обеспокоенность ситуацией в Иерусалиме, особенно столкновениями у Храмовой горы в последние дни рамадана", - обратили внимание в пресс-службе. Кроме того, помощник Байдена заявил об обеспокоенности США выселением арабских семей в районе Шейх-Джаррах. Вместе с тем собеседники согласились в том, что запуск ракет и шаров с зажигательной смесью в сторону Израиля неприемлем.

"Джейк Салливан призвал израильское правительство предпринять надлежащие меры по обеспечению спокойствия в ходе празднования Дня Иерусалима. Помощник президента выразил приверженность администрации США поддержанию мира и стабильности на Ближнем Востоке", - говорится в тексте.

Напряженность в Восточном Иерусалиме начала возрастать с середины апреля, а 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами начались сразу в двух местах - у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей, что сопровождается акциями протеста местного населения и ожесточенными стычками, не затихающими с конца апреля.

По данным палестинского информационного агентства WAFA, основные стычки в пятницу вечером и в ночь на субботу происходили возле мечети Аль-Акса. Израильские силовики стреляли по прихожанам резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, затем свыше 200 полицейских штурмовали дворы мечети и крытые молитвенные залы, силой заставляя верующих покинуть Аль-Аксу.