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Британские спасатели вызволили застрявшего в Темзе небольшого кита

Кит выплыл на мель в районе юго-западной части Лондона

ТАСС, 10 мая. Британские спасатели провели операцию по спасению небольшого кита, выплывшего на мель в реке Темза в районе юго-западной части Лондона. Как сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си, млекопитающее переместили в безопасное место.

По сведениям Би-би-си, представители спасательных служб прибыли на место происшествия в 21:00 (23:00 мск), спустя четыре часа кита длиной около 3-4 м удалось транспортировать в безопасное место. Как отмечается, ветеринар займется оценкой состояния животного. По итогам проверки будет принято решение о выпуске кита на волю.

Как поясняет телеканал, данная особь относится к виду малых полосатиков, которые обычно встречаются в северной части Атлантического и Тихого океанов.

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