На горячую линию по вопросам нацбезопасности в Гонконге поступило более 100 тыс. сообщений

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 10 мая. /ТАСС/. Свыше 100 тыс. сообщений поступило в Гонконге на специальную горячую линию по вопросам нацбезопасности с момента ее запуска в ноябре прошлого года. Об этом проинформировала в понедельник пресс-служба местной полиции.

"За последние полгода было получено более 100 тыс. сообщений. Благодарим за использование горячей линии и внесение вклада в обеспечение национальной безопасности", - говорится на странице правоохранительных органов в Facebook.

Полиция этого специального административного района КНР запустила горячую линию на нескольких платформах в начале ноября для сбора информации, которая поможет реализовать соблюдение нового закона о нацбезопасности, инициированного Пекином. С тех пор ежедневно на линию поступают в среднем около 550 сообщений.

Граждане могут направлять сведения, связанные с нацбезопасностью, через мессенджер WeChat, СМС-сообщения или по электронной почте. В то же время данная горячая линия не подразумевает принятие операторами телефонных звонков. Поступление информации, как утверждается, ведется на принципах конфиденциальности.

Летом 2020 года парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. После принятия этого правового акта радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, где в 2019 году прокатилась волна массовых протестов и беспорядков.