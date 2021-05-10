В Праге опровергли утверждение о подготовке неосуществленного визита вице-премьера в РФ

ПРАГА, 10 мая. /ТАСС/. Директор международного департамента Пражского града Рудольф Йиндрак опроверг информацию сославшегося на него местного сетевого издания Seznam Zpravy, что высшее чешское руководство якобы обсуждало возможность организации встречи президентов РФ и США в Праге в свете подготовки несостоявшегося 19 апреля визита первого вице-премьера и министра внутренних дел республики Яна Гамачека в Москву, где он якобы намеревался замять скандал со взрывами в 2014 году на складах боеприпасов в деревне Врбетице (восток Чехии), в причастности к которым чешские власти подозревают российские спецслужбы. Об этом чиновник заявил в понедельник журналистам.

"Пражский град не участвовал в подготовке никакой поездки Гамачека в Москву, - отметил он. - Правда, что в определенный момент [у нас] был [проявлен] интерес организовать саммит США-РФ [на высшем уровне] в Чехии. Если бы этот интерес сохранялся, то своих коллег [из России и США] приглашал бы президент [Чехии Милош Земан]. Поэтому мы [сотрудники администрации главы чешского государства], как профессионалы, подготовили [текст] приглашений. Этот интерес по понятным причинам [более] не существует. Этим и завершилось привлечение [сотрудников] Пражского града [к данному вопросу]".

Йиндрак считает, что Seznam Zpravy стремится раздуть скандал вокруг несостоявшегося визита первого вице-премьера в РФ, не брезгуя, в частности, искажать слова политиков и высокопоставленных чиновников в подтверждение своей лживой версии. Так издание поступило и в отношении него, опубликовав утверждение, что Пражский град якобы обсуждал возможность проведения российско-американского саммита на высшем уровне в свете готовившейся поездки Гамачека в Москву.

Компенсация от издания

Seznam Zpravy 4 мая выступил с утверждением, будто Гамачек планировал посетить Россию, чтобы замять скандал вокруг взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице (восток страны) в 2014 году в обмен на получение республикой партии вакцины против коронавируса "Спутник V", а также согласия Москвы на проведение встречи президентов РФ и США в Праге.

Между тем вице-премьер сообщил 5 мая, что намерен добиться возбуждения уголовного дела о клевете и потребовать 10 млн крон (примерно €400 тыс.) компенсации за эту информацию интернет-издания, которая, как он считает, порочит его честь и достоинство. Гамачек подчеркнул, что обвинения, выдвинутые против него в публикации, являются "абсолютно лживыми".

Чешские власти утверждают, что ответственность за взрывы на территории складского комплекса во Врбетице в 2014 году лежит на россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове, подозреваемых в Великобритании в покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 17 апреля чешская сторона объявила о решении выслать 18 сотрудников посольства РФ, которых назвала офицерами российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.