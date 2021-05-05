Вице-премьер Чехии потребовал компенсацию от издания, сообщившего о его планах посетить РФ

ПРАГА, 5 мая. /ТАСС/. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек намерен добиться возбуждения уголовного дела о клевете и потребовать 10 млн крон (примерно €400 тыс.) компенсации за публикацию издания "Список" , которая, как он считает, порочит его честь и достоинство. С таким заявлением член кабмина Чехии заявил в среду на экстренном брифинге в Праге.

Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица. Что мы знаем про эти инциденты

Во вторник чешское сетевое издание "Список" выступило с утверждением, будто Гамачек планировал 19 апреля посетить Москву, чтобы договориться "замять" скандал со взрывами в 2014 году на складах боеприпасов в деревне Врбетице в обмен на получение республикой партии российской вакцины "Спутник V" и согласие Москвы провести встречу президентов РФ и США в Праге.

"Я подам [в полицию] жалобу о совершении уголовного преступления авторами [публикации]. Потребую проверить, не были ли совершены уголовные преступления по факту клеветы, распространения информации с целью посеять панику и нанесения ущерба правам постороннего лица [истца]. Одновременно я подам административный иск к издателю ["Списка"], который несет ответственность за работу своих людей, и буду требовать [от него] 10 млн крон в качестве компенсации. Уверен в успехе", - сказал Гамачек.

Гамачек подчеркнул, что обвинения, выдвинутые против него в публикации "Списка", являются "абсолютно лживыми". Их опровергают руководители чешских спецслужб, полиции и генеральной прокуратуры республики, то есть те, кто с самого начала был знаком с делом об инциденте во Врбетице. "Поддержку мне выразил премьер-министр [Чехии Андрей Бабиш]", - сказал вице-премьер.

Гамачек сказал, что после распространения сетевым изданием клеветы о нем, ему поступают электронные письма с угрозами, а некоторые политики из лагеря правой парламентской оппозиции называют его "предателем родины", за что он намерен требовать от них извинений. Публикация, по его словам, может быть связана с предстоящими 8 и 9 октября текущего года парламентскими выборами в Чехии и намерением политических противников повредить Чешской социал-демократической партии, которую он возглавляет.

Между тем главный редактор "Списка" Иржи Кубик, реагируя на выступление Гамачека, заявил, что издание готово в суде отстаивать правдивость изложенной в материале информации.

Несостоявшийся визит в РФ

Гамачек ранее сообщил, что с 14 апреля в МВД Чехии состоялось несколько встреч "с участием руководителей [чешских] служб безопасности, генерального прокурора [республики], а также посла Чехии в Москве".

По его словам, единственной темой этих встреч было обсуждение последствий скандала во Врбетице для национальной безопасности Чехии и отношений между страной и Россией. Гамачек добавил, что возможность "любого обмена с РФ" по ситуации с инцидентом в чешской деревне "ни на мгновение не становилась" предметом обсуждения. По мнению первого вице-премьера, подобные спекуляции в СМИ "наносят ущерб интересам Чехии" и "на руку интересам иностранного" государства.