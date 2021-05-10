Предвыборная кампания кандидатов на выборах президента Сирии пройдет 16-24 мая

БЕЙРУТ, 10 мая. /ТАСС/. Высший конституционный суд Сирии объявил в понедельник о сроках проведения предвыборной кампании кандидатов на выборах президента Сирии, которые состоятся 26 мая. Как сообщил председатель судебной инстанции Мухаммед Джихад аль-Лаххам, три зарегистрированных 3 мая кандидатов, включая президента арабской республики Башара Асада, смогут развернуть предвыборную кампанию в период с 16 по 24 мая. По его словам, 25 мая объявлено днем тишины, когда прекращается любая агитационная деятельность кандидатов в депутаты и их предвыборные выступления в средствах массовой информации.

Предыдущие выборы президента Сирии, которые впервые проводились на альтернативной основе, состоялись в 2014 году, в голосовании приняли участие 73,5% сирийских граждан. На выборах победил лидер Партии арабского социалистического возрождения Башар Асад, получивший поддержку 88,7% избирателей.

На нынешних выборах конкуренцию сирийскому лидеру составит бывший госминистр Абдалла Саллюм Абдалла, который избирался депутатом Народного Совета в 2003-2008 годах и в 2012-2016 годах от партии социалистов-юнионистов. Другой кандидат Махмуд Ахмед Мураи представляет патриотическую оппозицию и с 2018 года возглавляет Сирийский демократический фронт.

Принятая в 2012 году конституция Сирийской Арабской Республики ограничивает пребывание на посту президента двумя семилетними сроками подряд.