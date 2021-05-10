В МИД Франции заявили, что решительно осуждают взрывы у школы в столице Афганистана

ПАРИЖ, 10 мая. /ТАСС/. Франция решительно осуждает взрывы, произошедшие в субботу у школы в столице Афганистана - Кабуле. Об этом говорится в сообщении французского МИД, распространенном в понедельник в ходе брифинга.

"Франция решительным образом осуждает нападение на школу для девочек в Кабуле", - отмечается в коммюнике. Париж "выражает соболезнования родственникам жертв и заверяет афганские власти и народ в полной солидарности перед лицом этого варварского акта", подчеркнули в МИД.

"Мы продолжим поддерживать Афганистан, чтобы бороться с фанатизмом и работать во имя прочного мира", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. В нем указывается, что "стороны внутриафганского мирного процесса должны взять на себя обязательство положить конец насилию в отношении гражданского населения и как можно скорее возобновить дискуссии".

Как сообщил в понедельник афганский телеканал Ariana News со ссылкой на представителя второго вице-президента страны, по меньшей мере 85 человек погибли, 150 получили ранения в результате взрывов у школы, произошедших в субботу в Кабуле. По его данным, перед государственной школой для девочек произошло три последовательных взрыва. Первым был взорван заминированный автомобиль недалеко от школы. Затем сдетонировали два самодельных устройства.

Лидер Афганистана Ашраф Гани назвал случившееся террористическим актом и обвинил в этом радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) . Между тем телеканал 1TV сообщил, что талибы осудили нападение.