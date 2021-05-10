Парламент Армении во второй раз не избрал премьер-министра и был распущен силой закона

ЕРЕВАН, 10 мая. /ТАСС/. Парламент Армении в понедельник на специальном заседании во второй раз не избрал нового премьер-министра и распущен силой закона. Заседание законодательного органа транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.

"За проголосовал один депутат, один высказался против, 76 воздержались. Решение не принято. Это означает, что, согласно конституции Армении, парламент страны силой закона распускается, затем будут назначены новые выборы", - сообщил председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян.

Он также отметил, что нынешний состав парламента продолжит свою работу до тех пор, пока не состоится первое заседание Национального Собрания нового созыва.

В первый раз депутаты парламента 3 мая на специальном заседании не проголосовали за кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра, чтобы провести в стране досрочные парламентские выборы. Следующим шагом будет назначение президентом Арменом Саркисяном даты новых выборов, которые, как ранее заявил Пашинян, состоятся 20 июня.

Ранее лидер правящего блока "Мой шаг" Лилит Макунц сообщила, что партия Пашиняна "Гражданский договор" будет участвовать во внеочередных парламентских выборах самостоятельно и не станет создавать блоки с другими политическими силами.

Одним из главных соперников Пашиняна на выборах будет, по мнению экспертов, бывший президент страны Роберт Кочарян, который создал блок "Армения" вместе с главами партий "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения" Ишханом Сагателяном и Ваге Акопяном. Также в выборах будет участвовать экс-президент Серж Саргсян с Республиканской партией, которая создает блок с партией бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна "Родина". Парламентская оппозиция - партии "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" также заявили об участи в выборах без вхождения в какие-либо блоки.