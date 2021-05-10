В Пентагоне считают, что рано говорить о причастности РФ и КНР к изъятому ВМС США оружию

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты проводят расследование после конфискации партии оружия производства РФ и КНР в Аравийском море, и говорить о возможной причастности Москвы и Пекина к данной ситуации преждевременно. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

"Я не хочу говорить что-то, пока расследование не будет завершено", - сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли быть причастны РФ и Китай к транспортировке этого оружия. Кирби уточнил, что следствию предстоит выяснить, откуда это оружие, как оно оказалось в Аравийском море. "Важно остановить поставки такого оружия, которым можно поддерживать террористов в регионе", - добавил представитель Пентагона.

8 мая пресс-служба ВМС Центрального командования американских вооруженных сил, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, сообщила, что ракетный крейсер ВМС США USS Monterey задержал в северной части Аравийского моря судно, на борту которого находилась партия оружия российского и китайского производства. Согласно данным пресс-службы, "тайник с оружием включал десятки современных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок "Тип-56" и сотни пулеметов Калашникова, снайперских винтовок и ручных противотанковых гранатометов".

Агентство Associated Press 9 мая сообщило, что это оружие предназначалось для мятежников-хуситов в Йемене и что оно направлялось из Ирана в Йемен.