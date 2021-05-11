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Палестино-израильский конфликт

ХАМАС призвало Израиль отвести полицейских от мечети Аль-Акса в течение двух часов

Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" ранее выступила с заявлением, в котором призвала израильские власти до 18:00 10 мая вывести всех силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха, а также освободить всех задержанных в ходе столкновений

КАИР, 11 мая. /ТАСС/. Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) выдвинула ультиматум израильским властям, согласно которому они должны отвести своих полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме в течение двух часов. Об этом сообщила во вторник палестинская радиостанция Dunya Al Watan.

"Если противник не прекратит осаду мечети Аль-Акса, <...> пусть ожидает нашего ответа в течение двух часов", - приводит радиостанция слова представителя группировки Абу Убайды.

Ранее, как информировала палестинская газета Alquds, сотрудники правоохранительных органов Израиля силой выгнали совершавших молитвы прихожан в мечети Аль-Акса. По ее данным, израильские полицейские силой заставили верующих покинуть Аль-Аксу, применяя слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В результате столкновений несколько человек получили ранения.

В понедельник группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" выступила с заявлением, в котором призвала израильские власти до 18:00 (время совпадает с московским) 10 мая вывести всех силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха, а также освободить всех задержанных в ходе недавних столкновений.

После этого из сектора Газа по территории Израиля было выпущено более 100 ракет, часть из которых была перехвачена израильской армией.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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