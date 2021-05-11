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Палестино-израильский конфликт

СМИ: Израиль наносит ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа

По информации радиостанции Saut Al-Aqsa, ракетным ударам подверглись Дейр-эль-Балах, Хан-Юнис и Джебалия
© AP Photo/Hatem Moussa

КАИР, 11 мая. /ТАСС/. Самолеты израильской армии продолжают запускать ракеты сразу по нескольким городам сектора Газа. Об этом сообщила во вторник палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa.

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По ее информации, ракетным ударам в настоящий момент подвергаются такие города в прибрежном анклаве, как Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис. Не менее трех ракет разорвалось в городе Джебалия на севере сектора. Целью израильских военных, как отмечает радиостанция, в основном становятся административные здания населенных пунктов.

Как сообщала ранее Saut Al-Aqsa со ссылкой на Минздрав прибрежного анклава, всего в результате обстрелов сектора Газа израильской армией в понедельник вечером погиб 21 человек, в том числе девять детей, 70 человек получили ранения.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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