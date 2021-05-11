Здание Законодательного совета Гонконга расширят, чтобы вместить больше депутатов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 мая. /ТАСС/. Работы по расширению комплекса Законодательного совета будут проведены в Гонконге в связи с планами по увеличению численности депутатского корпуса в соответствии с избирательной реформой. Об этом сообщила во вторник газета South China Morning Post.

По ее данным, строительные работы начнутся в середине следующего года и завершатся в 2025 году. Предполагается добавить к десятиэтажному зданию еще четыре яруса, а также возвести еще одну пристройку, соединяющуюся с основным блоком комплекса.

Ожидается, что для ускорения работ и снижения затрат новые офисы будут сооружены из сборных модульных блоков. Стоимость проекта не приводится и будет обсуждаться позже в этом месяце. До окончания строительства планируется арендовать для ряда депутатов временные офисные помещения в различных районах города.

Выборы состава Законодательного совета нового созыва намечены на декабрь. В соответствии с инициированной Пекином реформой избирательной системы, парламент региона будет увеличен с 70 до 90 человек.

Реформа нацелена на обеспечение принципа "Гонконгом управляют патриоты". Он призван закрыть лазейку для проникновения "антикитайских элементов" в систему госуправления этого специального административного района КНР после принятия летом прошлого года закона о защите национальной безопасности на его территории.

Власти теперь будут отказывать в участии в выборах лицам, которых сочтут "недостаточно патриотичными" или представляющими угрозу для нацбезопасности. Проверять их квалификацию будет специальная комиссия. Все это означает, что сторонникам оппозиционных демократических партий теперь будет крайне сложно пробиться в законодательный орган. Тем более, что там останется всего 20 мест для депутатов, избираемых путем прямого голосования в территориальных округах.