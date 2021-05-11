Белый дом заявил, что США и Иордания намерены работать по гуманитарной ситуации в Сирии

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе встречи с министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади выразил намерение тесно сотрудничать над улучшением гуманитарной ситуации в Сирии. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Совета национальной безопасности при Белом доме.

"Стороны выразили серьезную обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в Сирии и пообещали тесно работать над облегчением страданий [населения]", - утверждается в тексте.

Касательно ситуации в Иерусалиме, Салливан поблагодарил Иорданию за усилия по успокоению ситуацию в последние дни месяца рамадан. Собеседники также обсудили расширение двустороннего сотрудничества по ряду вопросов.

Как заявил в конце марта на онлайн-заседании Совета Безопасности ООН заместитель главы МИД России Сергей Вершинин, наиболее тяжелая гуманитарная ситуация в Сирии складывается на неподконтрольных Дамаску территориях, ответственность за которые несут фактически оккупирующие их страны. США находятся в Сирии без приглашения легитимных сирийских властей.