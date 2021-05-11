ХАМАС призвало палестинцев на Западном берегу продолжать противостояние с полицией Израиля

КАИР, 11 мая. /ТАСС/. Контролирующее сектор Газа движение ХАМАС призвало палестинцев, проживающих не территории Западного берега реки Иордан, продолжать противостояние с сотрудниками израильских правоохранительных органов. Об этом сообщила во вторник палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa.

"Мы призываем наш палестинский народ во всех городах Западного берега <...> продолжать противостояние с оккупантами с тем, чтобы они заплатили цену за свою агрессию против наших святынь и против нашего народа", - приводит радиостанция слова официального представителя ХАМАС Хазема Касема.

Ранее Saut Al-Aqsa информировала со ссылкой на представителя Палестинского общества Красного Полумесяца о том, что более 200 палестинцев получили ранения в стычках с израильскими полицейскими на линиях соприкосновения Западного берега реки Иордан с Израилем. Наиболее ожесточенные столкновения происходили в городе Эль-Халиль в провинции Хеврон, где 13 палестинцев получили ранения в результате применения израильскими силовиками слезоточивого газа и резиновых пуль.