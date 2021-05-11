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В Госдепе заявили, что США активно изучают ситуацию вокруг Договора по открытому небу

Вашингтон еще не принял решения относительно будущего участия Америки в договоре, сообщили в ведомстве

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты активно изучают ситуацию вокруг Договора по открытому небу (ДОН), однако решения относительно возвращения или невозвращения Вашингтона в данное многостороннее соглашение не принято. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, комментируя внесение президентом России Владимиром Путиным в Госдуму законопроекта о денонсации ДОН.

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"Мы не приняли решения относительно будущего участия Америки в Договоре по открытому небу. Мы в настоящий момент активно рассматриваем вопросы, связанные с договором. Важно, что мы ведем консультации со своими союзниками и партнерами, как мы всегда и поступаем в таких случаях", - сказал он.

"Собственное несоблюдение Россией договора является одним из относящихся к данному делу факторов, который мы учитываем, оценивая ситуацию", - утверждал сотрудник внешнеполитического ведомства США. "Мы призываем Россию сделать шаги, чтобы вернуться к соблюдению договора", - добавил он.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияВыход США из Договора по открытому небуВыход России из Договора по открытому небу
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