В Госдепе заявили, что США активно изучают ситуацию вокруг Договора по открытому небу

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты активно изучают ситуацию вокруг Договора по открытому небу (ДОН), однако решения относительно возвращения или невозвращения Вашингтона в данное многостороннее соглашение не принято. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, комментируя внесение президентом России Владимиром Путиным в Госдуму законопроекта о денонсации ДОН.

"Мы не приняли решения относительно будущего участия Америки в Договоре по открытому небу. Мы в настоящий момент активно рассматриваем вопросы, связанные с договором. Важно, что мы ведем консультации со своими союзниками и партнерами, как мы всегда и поступаем в таких случаях", - сказал он.

"Собственное несоблюдение Россией договора является одним из относящихся к данному делу факторов, который мы учитываем, оценивая ситуацию", - утверждал сотрудник внешнеполитического ведомства США. "Мы призываем Россию сделать шаги, чтобы вернуться к соблюдению договора", - добавил он.