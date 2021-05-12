В Молдавии начинается кампания по досрочным выборам в парламент

КИШИНЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Кампания по досрочным выборам в парламент, которые назначены на 11 июля, начинается в среду в Молдавии. Как сообщили ТАСС в Центральной избирательной комиссии, до 11 июня партии и независимые кандидаты могут подавать заявки на участие в выборах. Согласно местным законам, сразу после регистрации они получают право начать агитацию.

Предвыборные программы еще не представлены, при этом как парламентские выборы 2019 года, так и президентские выборы в 2020 году показали наличие в республике противостояния между прозападными партиями, среди которых и сторонники вхождения Молдавии в состав Румынии, а также силами, которые выступают за взвешенную внешнюю политики и против обострения отношений с Россией.

О партиях

К регистрации для участия в выборах допущены все 53 партии, зарегистрированные в стране. Однако практически все опросы общественного мнения показывают, что проходной барьер в 5% могут преодолеть только три-четыре объединения. Фаворитами этой кампании считают учрежденную президентом страны Майей Санду проевропейскую Партию действия и солидарности (ПДС), а также выступающую за укрепление отношений с Россией Партию социалистов республики Молдова, которую возглавляет экс-президент страны Игорь Додон. Эти две партии, как показывают социологические опросы, могут получить большую часть из 101 места в парламенте.

В настоящий момент фракция ПДС насчитывает всего 15 депутатов. Она активно продвигает политическую программу, с которой Санду победила на выборах, обвиняя Соцпартию и действующее правительство в неэффективной борьбе с коррупцией и людьми бежавшего из страны олигарха Владимира Плахотнюка.

Лидеры ПДС предлагают провести реформу юстиции по примеру Михаила Саакашвили в Грузии - за счет кадровых чисток в госорганах, среди судей и прокуроров. Они обещают улучшить дела в экономике, повысить зарплаты и пенсии с помощью ЕС и США, которых активисты партии называют "партнерами по развитию". Однако помощь Запада, по их словам, последует только под гарантии победы их партии.

Социалисты продвигают программы поддержки населения в кризис, спровоцированный пандемией, в частности, пенсионерам, учителям и врачам обещаны более высокие выплаты. Партия выступает за возвращение русскому языку статуса языка межнационального общения и за обеспечение доступа к информации на русском языке в госструктурах. В Соцпартии обращают внимание, что языковой вопрос имеет большое значение в отношениях Кишинева с Гагаузской автономией и для решения приднестровского вопроса.

На третьем месте в рейтинге находится региональная партия "Шор", которую возглавляет предприниматель Илан Шор. Этот политик в свою очередь известен в Молдавии как одна из главных фигур громкого коррупционного скандала, связанного с хищением €1 млрд из банковской системы страны. Однако это не помешало Шору оспорить судебный приговор, учредить партию, выиграть выборы мэра города Оргеев. Там он в короткий срок модернизировал устаревшую городскую инфраструктуру, чем заслужил симпатии избирателей. После смены в Молдавии власти в 2019 году Шор бежал за границу, судебное разбирательство против него идет уже более трех лет.

По прогнозам, в парламент может пройти сформированный мэром города Бельцы Ренато Усатым избирательный блок из возглавляемой им "Нашей партии" и партии "Родина". Пришедший в политику из бизнеса Усатый резко критикует власти страны, организовывая массовые акции протеста. Как и Санду, он сделал ставку на борьбу с коррупцией, жестко критикуя действующую власть.

На пике популярности Усатого в 2014 году партию "Родина" отстранили от участия в выборах за несколько дней до голосования, что критиковали международные наблюдатели. В 2019 году из-за уголовного дела страну покинул уже сам Усатый, а его партия не смогла пройти в парламент на фоне скандала из-за бегства лидера. Усатый возложил ответственность за преследование на олигарха Плахотнюка, который после смены власти в 2019 году сам бежал из страны в США.

Пройти в парламент также есть шансы у проевропейской "Платформы "Достоинство и правда" во главе с Андреем Нэстасе. Эта партия была инициатором массовых акций протеста оппозиции в 2015-2016 годах и главным оппонентом Демократической партии Молдовы Плахотнюка на правом электоральном поле.

Почему распустили парламент

После победы на президентских выборах Санду потребовала отставки сформировано социалистами правительства и досрочных парламентских выборов. Она не скрывала расчет на то, что по их итогам представительство пропрезидентской ПДС в нем будет существенно увеличено. Под напором протестов, которые устроили ее сторонники, ушел в отставку премьер-министр Ион Кику. В парламенте начались переговоры о формировании нового кабинета министров, которые не дали результатов.

Молдавская Конституция отводит парламенту на утверждение правительства две попытки. При этом кандидата на пост премьер-министра на основе позиции парламентского большинства выдвигает президент. Санду отошла от устоявшейся практики. Она проводила формальные консультации с депутатами и выдвигала заранее неприемлемые кандидатуры на пост премьера, чтобы объявить парламент недееспособным и получить возможность распустить его.

На сторону президента также стал Конституционный суд (КС). После парламент принял декларацию, в которой не признал решения КС, обвинив судей в сговоре с президентом, а также одобрил отзыв мандата у председателя КС Домники Маноле, которая была назначена по квоте законодательного органа. Депутаты указали, что при принятии этого решения КС не учел как свою практику, так и заключение Венецианской комиссии Совета Европы, которая квалифицировала роспуск парламента как крайнюю меру для преодоления политического кризиса в Молдавии.

Тогда с критикой в адрес молдавских депутатов выступили дипломатические представительства США, ЕС, а Санду обратилась за поддержкой к силовым ведомствам. Позже все попытки депутатов опротестовать роспуск парламента были заблокированы в КС. Судьи также отменили режим ЧП, введенный парламентом, после чего Санду 28 апреля подписала указ о роспуске парламента и назначила выборы на 11 июля.

Кризис

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии приступила к подготовке к выборам. При этом вскрылось множество проблем: выяснилось, что в государственном бюджете на 2021 год не предусмотрены средства на проведение выборов, а у правительства не хватает средств, запрошенных на эти цели Центризбиркомом. Как объяснил и.о. премьер-министра Аурелиу Чокой, находящийся в отставке кабинет министров может выделять на эти цели деньги исключительно из резервного фонда правительства. В настоящий момент в нем 98 млн леев (около €4,9 млн), при этом ЦИК запросил на выборы 125 млн леев (около €6,2 млн). Даже если правительство выделит все деньги, то останется без резервов, объяснил Чокой, попросив ЦИК снизить расходы.

Ситуацию усугубляет тот факт, что парламент распущен и не может перераспределять средства. Кроме того, молдавские эпидемиологи прогнозируют новый всплеск заражений коронавирусом после пасхальных праздников. Если режим ЧП позволял временному кабинету министров задействовать дополнительные рычаги для стабилизации эпидемиологической ситуацией, то теперь правительству придется ориентироваться только на имеющиеся возможности.

Все опросы общественного мнения показывают, что ни одна партия не сможет получить большинство в парламенте, а значит ПДС и Соцпартии придется договариваться о совместном управлении страной или вести переговоры о поддержке с другими депутатами. При этом законодательный орган будет состоять все из тех же лиц, которых сегодня ПДС обвиняет в коррупции и отказывается садиться за стол переговоров.

Специалисты в области конституционного права обращают внимание, что спровоцированный в Молдавии политический кризис создал опасный прецедент, когда президент с помощью небольшой группы поддерживающих его депутатов получил возможность распускать неугодный ему парламент.