Глава ЛНР заявил, что гражданскую войну на Украине можно прекратить только путем диалога

ЛУГАНСК, 12 мая. /ТАСС/. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что гражданскую войну на Украине можно прекратить только путем диалога Киева с Донбассом, и предостерег украинские власти от попыток силой завоевать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

"За семь лет наша республика прошла очень непростой путь. Все эти годы мы живем под канонаду украинской артиллерии. Но, при этом, мы верим в мир и являемся сторонниками мирного разрешения конфликта!" - заявил он в среду, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню республики, который отмечается в ЛНР в честь референдума о суверенитете, состоявшегося в мае 2014 года. "Киеву рано или поздно, но придется понять, что гражданскую войну можно прекратить только с помощью диалога, мирного диалога с нами - жителями республики! Уверен, что подавляющее большинство рядовых украинцев солидарно со мной в отличие от киевских властей!" - добавил он.

"Они (власти Киева - прим. ТАСС) отказываются от переговоров в надежде завоевать ЛНР и ДНР! Напрасно!" - отметил Пасечник. "Наша армия, как и в 2014 году, в состоянии дать отпор и защитить граждан республики. Сегодня это уже не ополчение. Мы стали сильнее, опытнее и технически обеспечены всем необходимым, чтобы дать отпор агрессору", - заверил глава ЛНР.

"Все наши достижения стали возможны благодаря самоотверженности и целеустремленности каждого из нас, и, конечно же, помощи братской России, всех вас, друзья, кто поддержал нас семь лет назад и поддерживает сейчас! Мы искренне благодарны вам за это!", - подчеркнул глава ЛНР.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года жители Донецкой и Луганской областей отказались признать его итоги и начали массовые акции протеста. В апреле того же года и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале в Донбассе силовой операции. На фоне нарастающих боевых действий 11 мая 2014 года на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей прошли референдумы о самоопределении. Явка в ЛНР составила 81%, в ДНР - 75%. За самоопределение ЛНР проголосовали 96,2% участников референдума, ДНР - 89,7%. На следующий день, 12 мая 2014 года, был провозглашен государственный суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. В честь референдумов 2014 года праздник День республики отмечается в ДНР 11 мая, а в ЛНР - 12 мая.