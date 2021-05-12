Глава партии Саакашвили подал жалобу в ЕСПЧ против Грузии

ТБИЛИСИ, 12 мая. /ТАСС/. Депутат парламента Грузии, глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), оспаривая законность его задержания за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $11,6 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении министерства юстиции Грузии.

"Никанор (Ника) Мелия утверждает, что его задержание 23 февраля 2021 года не соответствовало требованиям Европейской конвенции. (Европейский) суд в корреспонденции, направленной Грузии, описывает, что задержанию Мелии предшествовало снятие им электронного браслета 1 ноября 2021 года, а затем отказ от выплаты залога, в результате чего Тбилисский городской суд избрал для Мелии предварительное заключение", - говорится в заявлении Минюста об обстоятельствах жалобы Мелии.

Глава партии "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, был задержан 23 февраля по решению суда после того как отказался выплатить залог в размере 40 тыс. лари. Он покинул тюрьму в понедельник после того, как 8 мая Европейский фонд за демократию внес за него залог.

Освобождение Мелии было одним из условий соглашения, подписанного 19 апреля между правящей партией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и представителями оппозиции. Евросоюз с самого начала предлагал Мелии заплатить за него залог, однако политик долгое время не соглашался, так как считал выдвинутые против него обвинения сфабрикованными и политически мотивированными. 10 мая Мелия покинул тюрьму после того, как Евросоюз внес за него залог в размере 40 тыс. лари.

Соглашение с партиями

Правящая партия Грузии и оппозиция 19 апреля одобрили соглашение, текст которого был предложен главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Документ состоит из пяти пунктов и направлен на преодоление политического кризиса в стране. Первые два пункта предусматривают освобождение совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа, приговоренного в 2020 году к четырем годам тюрьмы за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия, а также Мелии. Оппозиция считает обоих политическими заключенными. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 27 апреля помиловала Руруа.

Соглашение также предполагает проведение масштабной избирательной и судебной реформы, а также принятие парламентом закона об амнистии, который, помимо Мелии, освободит от уголовной ответственности всех фигурантов дела о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Кроме того, если на предстоящих в октябре текущего года выборах в местные органы власти правящая партия наберет менее 43% в пропорциональной части, то в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы.

Политический кризис в Грузии длился с ноября прошлого года. Оппозиция отказалась признавать результаты прошедших 31 октября 2020 года парламентских выборов, на которых победила "Грузинская мечта", и бойкотировала работу парламента. Кризис углубился, после того как 23 февраля Мелия был арестован из-за неуплаты залога. За несколько дней до ареста Мелии в отставку подал премьер-министр Георгий Гахария из-за разногласий с командой по этому вопросу. Оппозиционера арестовали при новом премьере Ираклии Гарибашвили.