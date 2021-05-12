Украина получила от Всемирного банка кредит на $90 млн для противодействия COVID-19

КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Украина получила кредит Всемирного банка на сумму в $90 млн, который будет использован, в частности, на проведение кампании по вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил в среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании кабинета министров.

"Мы получили от Всемирного банка $90 млн, которые пойдут в том числе и на кампанию вакцинации", - сказал премьер.

Он отметил, что пандемия коронавируса на Украине пошла на спад, большинство областей находятся в "желтой" карантинной зоне. "Адаптивный карантин, введенный правительством, дает результаты", - сказал Шмыгаль и выразил надежду, что вакцинация также будет способствовать нормализации ситуации.

Кампанию по вакцинации населения от коронавируса Украина начала одной из последних в Европе - 24 февраля. В настоящее время в стране применяют разработанный британо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом и произведенный в Индии препарат Covishield, вакцину CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, препарат американской компании Pfizer и вакцину AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи. От российского препарата "Спутник V" Киев отказался.

По данным Минздрава, на Украине, численность населения которой составляет около 41,6 млн человек, прививку от коронавируса сделали 884 547 человек, в том числе 18 264 за минувшие сутки. Две дозы вакцины получили 1 928 человек.