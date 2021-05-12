Украина решила выйти из соглашения СНГ о сотрудничестве в таможенных вопросах

КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Украина выйдет из подписанного в 1994 году соглашения СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных вопросах. Соответствующее решение приняли на заседании в среду члены кабинета министров.

"Проект закона Украины "О выходе из соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года и проект соответствующего распоряжения кабинета министров Украины одобрен", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Теперь документ поступит на утверждение в Верховную раду, а после на подпись президенту страны.

Соглашение было подписано в Москве странами - участницами СНГ. Оно предполагает сотрудничество членов Содружества для совершенствования пассажирского и грузового сообщения, обеспечения правильного взимания таможенных пошлин, сборов и других платежей, а также применения таможенных льгот, и предотвращения правонарушений в этой области.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило о начале процесса разрыва договоров в рамках СНГ. В мае 2018 года Украина прекратила участие в работе уставных органов Содружества, ее представительство при уставных органах СНГ было закрыто. В том же году Киев начал процесс выхода из соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ. В частности, страна прекратила участие в соглашениях о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки, о межгосударственном обмене экономической информацией, об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений. В феврале Украина вышла из соглашений СНГ о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи, в марте - из соглашения по сотовой связи и о сотрудничестве в сфере туризма.