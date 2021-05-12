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Стрельба в школе в Казани

Председатель ПАСЕ выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Парламентская ассамблея Совета Европы "остается с народом России в эти тяжелые времена", указал Хендрик Дамс

ТАСС, 12 мая. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс направил телеграмму председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, в которой выразил соболезнования в связи с произошедшей в Казани трагедией. Об этом сообщила в среду пресс-служба Совфеда.

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"Я потрясен и глубоко опечален известиями о расстреле в школе в Казани. Выражаю мои искренние соболезнования семьям, друзьям и коллегам погибших и надеюсь на скорейшее выздоровление пострадавших и раненых в этом трагическом событии. Парламентская ассамблея Совета Европы остается с народом России в эти тяжелые времена", - говорится в телеграмме.

Во вторник бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли восемь человек, более 20 ранены. Нападавший задержан.

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Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияТатарстанДамс, ХендрикСтрельба в школе в Казани
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