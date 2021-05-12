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AFP: Европарламент может провести пленарную сессию в июне в Страсбурге

По данным агентства, лидеры политических групп и председатель Европарламента Давид Сассоли готовы на это при условии, что "эпидемическая ситуация не ухудшится"

БРЮССЕЛЬ, 12 мая. /ТАСС/. Пленарная сессия Европарламента в июне может пройти в Страсбурге. Об этом в среду сообщило Agence France-Presse.

Сессии Европарламента обычно проводятся и в Брюсселе, и в Страсбурге. Однако вот уже больше года как Европарламент полностью "переехал" в Брюссель из-за пандемии коронавируса, в связи с чем власти Франции не раз выражали недовольство.

По данным агентства, лидеры политических групп и председатель Европарламента Давид Сассоли выразили намерение провести сессию в Страсбурге в июне при условии, что "эпидемическая ситуация не ухудшится". Отмечается, что сессия пройдет в гибридном формате, как это происходит сейчас в Брюсселе.

Теги
Сассоли, Давид
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