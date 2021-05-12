Власти США заявили о стремлении смягчить последствия ЧП с Colonial Pipeline

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Власти США намерены делать все возможное для смягчения последствий приостановки из-за кибератаки работы трубопровода компании Colonial Pipeline и считают своими приоритетом обеспечение топливом районов, затронутых в результате ЧП. Об этом министр транспорта США Пит Буттеджадж заявил в среду на регулярном брифинге в Белом доме.

"Мы будем делать все возможное, чтобы уменьшить воздействие, которое некоторые американцы могут наблюдать на местных заправочных станциях в некоторых районах, пока трубопровод не будет снова запущен", - сказал Буттеджадж.

"Наш главный приоритет сейчас - обеспечение топливом сообществ, которые в нем нуждаются. Мы продолжим делать все возможное для достижения этой цели в ближайшие дни", - заверил министр.

Согласно заявлению Colonial Pipeline, кибератака на ее системы была осуществлена с применением вируса-вымогателя. Речь идет о вирусе, попадание которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва кибератаки не выплатит сумму, которую требуют вымогатели. В результате этого нападения компания была вынуждена временно приостановить свою работу. По словам ее руководства, процесс восстановления нормальной деятельности компании уже запущен. Ожидается, что он в основном будет завершен до конца текущей недели.

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер на брифинге в понедельник сообщила, что кибератаку, по мнению властей США, совершили уголовные элементы - группа хакеров, именующая себя DarkSide, а не какое-то государство.