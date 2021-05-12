Пентагон изучает возможность сохранения ВС США в регионе после вывода сил из Афганистана

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Американское военное руководство изучает возможности сохранения возможностей противодействия террористическим угрозам после вывода войск из Афганистана. Об этом заявил в среду на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил исполняющий обязанности помощника министра обороны США по вопросам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Дэвид Хелви.

"Важно отметить, что необходимо сохранить возможности противодействия терроризму и, как я указал ранее, мы в значительной степени располагаем ими в странах Персидского залива. Но мы также хотели бы изучить варианты сохранения военных и разведывательных возможностей в регионе, и мы занимаемся этим, чтобы быть в состоянии отслеживать и пресекать угрозы", - указал он, отвечая на вопрос относительно размещения ВС США на базах в граничащих с Афганистаном странах. По словам Хелви, американское военное руководство рассчитывает также "сохранить за собой возможность совершать полеты над территорией Афганистана".

Представитель Пентагона при этом указал, что конкретных договоренностей со странами региона о базировании американской авиации пока не достигнуто. "У нас нет соглашения ни с одной из этих стран, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Но как я сказал раньше, мы прорабатываем все варианты, которые у нас есть, совместно с коллегами из Госдепартамента и разведки, чтобы выйти на договоренности для базирования нашей авиации с целью реагирования на террористические угрозы".

Хелви при этом не дал прямого ответа на вопрос о том, будет ли процесс вывода американских войск из Афганистана завершен до того, как будут определены места дальнейшего базирования ВС США в регионе. "Мы намерены работать по обоим направлениям с тем, чтобы обеспечить безопасный, соответствующий плану и ответственный вывод войск, сотрудничая с нашими партнерами и коллегами в Госдепартаменте и разведывательном сообществе для того, чтобы сохранить возможность противодействия террористическим угрозам, которые в будущем могут появиться в Афганистане", - указал он.

Газета "Уолл-стрит джорнэл" ранее со ссылкой на источники сообщила о том, что США рассматривают возможность размещения выведенных из Афганистана войск в странах Центральной Азии, в частности - Узбекистане и Таджикистане. Американское руководство якобы прорабатывает такую возможность с тем, чтобы "оказывать поддержку афганскому правительству, контролировать деятельность радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и следить за другими экстремистами".

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.