Канцлер Австрии не собирается уходить в отставку из-за обвинений в ложных показаниях

ВЕНА, 13 мая. /ТАСС/. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что не собирается уходить в отставку со своего поста и не давал ложных показаний на слушаниях спецкомитета парламента по расследованию дела "Ибица-гейт", где рассматривался вопрос назначения руководства одного из государственных холдингов. Об этом глава австрийского правительства рассказал в интервью австрийской общенациональной бесплатной газете Heute, которое было опубликовано в среду.

Ранее стало известно, что Австрийская прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции начала расследование в отношении Курца и главы его администрации Бернхарда Бонелли по подозрению в даче ложных показаний перед парламентариями, участвующими в спецкомитете парламента по выяснению обстоятельств дела "Ибица-гейт" 2019 года. В ходе этого процесса, среди прочих моментов, рассматривался вопрос о процедуре назначения Томаса Шмида на должность руководителя государственного холдинга "Эстеррайхише бетайлигунгс АГ", через который государство владеет акциями важных австрийских предприятий. Представители оппозиционной партии "Новая Австрия" заподозрили, что Курц в июне 2020 года под присягой соврал, когда отрицательно ответил на вопрос, обсуждал ли он это назначение со Шмидом. В этой связи оппозиция подала соответствующее заявление в прокуратуру, которая была вынуждена начать следствие.

Нет причин для отставки

"Я не вижу причин для отставки. Я считаю, что есть еще много дел. Меня выбрали избиратели, я продолжу непоколебимо делать мою работу", - подчеркнул Курц.

По его словам, выдвинутые обвинения со стороны оппозиции для него неприятны, но он привык к встречному ветру. "Правительственная коалиция (Австрийской народной партии и "Зеленых" - прим. ТАСС) не обременена. <...> До сих пор все обвинения, которые звучали, оказывались ложными", - добавил канцлер Австрии.

Курц обратил внимание, что "речь идет не об обвинениях в коррупции, это обвинение в ложном заявлении на спецкомитете". Он при этом ожидает, что прокуратура может предъявить ему официальное обвинение и в любое время может передать дело судье. "Поэтому, разумеется, готов предоставить судье свое видение", - заявил канцлер.

Позиция канцлера

Отвечая на вопрос, соврал ли он в июне 2020 года на заседании парламентского комитета, Курц сказал: "Нет, определенно нет. Я на комитете по расследованию всегда пытался говорить не только правду, но и делился с комитетом всеми моими воспоминаниями", - отметил он.

Курц пояснил, что многие рассматривавшиеся в то время темы относились к событиями прошлых лет. "Это не были главные темы моей работы. Для меня важно подчеркнуть, что в спецкомитете была атмосфера, при которой "Новая Австрия" и социал-демократы осознанно пытались работать с помощью наводящих вопросов и ложных утверждений, когда каждое слово переворачивается, а затем немедленно следуют обвинения. Это не самая лучшая политическая культура", - добавил он.

По словам Курца, представители следствия еще не проводили с ним беседу по выдвинутым подозрениям. Его пока только проинформировали о том, что представители "Новой Австрии" и социал-демократы подали заявление в прокуратуру, в результате чего было заведено расследование. "Я надеюсь, что у меня позднее появится возможность представить мое видение дела перед судьей", - сказал Курц.

Курц не ожидает обвинительного приговора

Отвечая на вопрос, чиста ли у него совесть, Курц сказал: "Я знаю, что в комитете по расследованию есть обязанность говорить правду, поэтому для меня всегда было предельно ясно, что там надо говорить правду. Все остальное для меня было не просто немыслимо, но и неразумно, зачем это мне надо было бы делать".

"При всем желании я не могу себе это представить", - резюмировал Курц в ответ на вопрос, ожидает ли он обвинительного приговора.

В Австрии в мае 2019 года начался внутриполитический скандал под названием "Ибица-гейт", который привел к отставке бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Его Австрийская партия свободы тогда покинула правительственную коалицию с Австрийской народной партией. Кабинет министров во главе с канцлером Себастьяном Курцем в том же году после вынесения парламентом вотума недоверия был отправлен в отставку. С тех пор в Австрии был учрежден парламентский спецкомитет, который выясняет подробности связанных с "Ибица-гейт" событий.