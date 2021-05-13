Глава МИД Украины заявил, что жертвами конфликта в Донбассе стали около 14 тыс. человек

ПРАГА, 13 мая. /ТАСС/. Конфликт в Донбассе привел к гибели около 14 тыс. человек. Об этом заявил в Братиславе находящийся с рабочим визитом в Словакии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, запись выступления которого была выложена в среду вечером на сайте словацкого МИД.

"На данный момент в Донбассе погибли примерно 14 тыс. человек. Это число включает военнослужащих [ВС Украины] и жертвы среди гражданского населения. Мы регулярно уточняем эти данные", - сказал Кулеба.

Он заявил, что Украина добьется членства в НАТО. Поддержка вступления страны в блок и в Евросоюз среди украинцев растет, отметил министр.

"Наибольший рост поддержки вступления [Украины в НАТО и ЕС] был отмечен в 2014 году, когда нас атаковала Россия. Согласно последним данным, я не хочу говорить, что это точные данные, но более 50% [украинцев] поддерживают [планы] вступления в Евросоюз и более 40% в НАТО. Потихоньку, но динамично [поддержка реализации планов вступления в эти организации растет], так как люди связывают свое будущее с Европой и евроатлантическим пространством", - утверждает Кулеба.

В 2014 году после силового отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке Украины, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года объявили о начале силовой операции в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. Попытки добиться полного прекращения огня, периодически предпринимаемые в рамках контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, до сих пор не дают результатов.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.