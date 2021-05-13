ВВС Южной Кореи заявили, что пока не приняли решение об участии в военных учениях в США

СЕУЛ, 13 мая. /ТАСС/. Военно-воздушные силы Республики Корея рассматривают возможность участия в ежегодных многонациональных учениях Red Flag Alaska, которые пройдут с 10 по 25 июня под руководством США. Об этом сообщил в четверг штаб южнокорейских ВВС.

"Окончательное решение будет принято в ближайшее время с учетом складывающейся ситуации, в том числе с пандемией коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы Тихоокеанских ВВС США, в учениях будут задействованы более 100 самолетов и 1,5 тыс. военнослужащих, в том числе летчики из Южной Кореи и Японии, которые прибудут для обмена опытом. В последний раз южнокорейские ВВС участвовали в учениях Red Flag Alaska в 2018 году.