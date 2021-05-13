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Палестино-израильский конфликт

СМИ: администрация аэропорта Бен-Гурион перенаправляет прибывающие рейсы на юг Израиля

По данным газеты The Jerusalem Post, это вызвано продолжающимися ракетными обстрелами территории Израиля со стороны сектора Газа

ТАСС, 13 мая. /ТАСС/. Администрация крупнейшего в Израиле международного аэропорта имени Бен-Гуриона близ Тель-Авива начала перенаправлять прибывающие рейсы в международный аэропорт Рамон на юге страны. Как сообщила в четверг газета The Jerusalem Post, это вызвано продолжающимися ракетными обстрелами территории Израиля со стороны сектора Газа.

Также сообщается, что американские авиакомпании United Airlines, Delta Airlines и American Airlines отменили рейсы из США в Тель-Авив на фоне разгорающегося израильско-палестинского конфликта.

Теги
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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