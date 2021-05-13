Депутаты Рады от ОПЗЖ заявили суду о готовности взять Медведчука под личное поручительство

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Сорок депутатов Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) обратились в суд Украины с заявлением о готовности взять лидера политического совета партии Виктора Медведчука под личное поручительство на фоне информации о том, что в четверг ему будет избираться мера пресечения по делу о государственной измене. Об этом сообщил депутат парламента от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в своем Telegram-канале.

"40 народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство", - написал он.

По мнению Кузьмина, такой шаг депутатов усложнит реализацию задачи обвинения, которое намерено ходатайствовать о заключении Медведчука под стражу. "Теперь прокурору в процессе придется доказать суду необходимость лишения свободы Медведчука и объяснить, почему к нему нельзя применить меру пресечения в виде личного поручительства народных депутатов", - считает парламентарий.

Ранее Кузьмин сообщил о том, что Печерский районный суд Киева в четверг рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения Медведчуку. По его словам, обвинение намерено потребовать ареста политика или залога в сумме 300 млн 930 гривен (почти €10 млн).

Во вторник правоохранительные органы Украины провели обыски в доме Медведчука и в офисе ОПЗЖ. После стало известно, что в отношении Медведчука и депутата Рады от ОПЗЖ Тараса Козака выдвинуты обвинения в госизмене. На следующий день Медведчук посетил офис генпрокурора, где в присутствии своих адвокатов ознакомился с предъявленными ему обвинениями по статьям УК Украины "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Максимальное наказание по первой статье составляет 15 лет тюрьмы, по второй - вплоть до пожизненного лишения свободы. Офис генпрокурора Украины заявил, что будет ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения для главы политсовета ОПЗЖ в виде содержания под стражей. Сам Медведчук назвал все выдвигаемые против него обвинения необоснованными и бездоказательными.