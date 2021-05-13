В Минэнерго США подтвердили отсутствие связи с РФ хакеров, атаковавших Colonial Pipeline

"Это произошло не с государственным предприятием, - указала она. - Мы считаем, что прямой связи с Россией не было, кроме того, что эта группа хакеров происходит из Восточной Европы или России".

Глава Минэнерго подчеркнула при этом, что "всем необходимо проявлять максимальную осторожность". "Это происходит независимо от того, действует ли международная группировка или внутренняя", - отметила она.

В среду Colonial Pipeline объявила о возобновлении своей деятельности в штатном режиме после почти недели простоя из-за хакерской атаки. Согласно заявлению Грэнхолм, которое та опубликовала в Twitter, "перезапуск трубопровода <...> прошел хорошо". "Это должно означать, что все вернется в норму к концу выходных", - отметила глава Минэнерго.

Согласно заявлению Colonial Pipeline на прошлой неделе, кибератака на ее системы была осуществлена с применением вируса-вымогателя. Речь идет о вирусе, попадание которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва кибератаки не выплатит сумму, которую требуют вымогатели. В результате этого нападения компания вынуждена была временно приостановить свою работу. Это в свою очередь привело к прекращению работы почти половины заправок в некоторых штатах юго-востока США из-за ажиотажного спроса на топливо.

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер на брифинге в понедельник сообщила, что кибератаку, по мнению властей США, совершили уголовные элементы - группа хакеров, именующая себя DarkSide, а не какое-то государство.