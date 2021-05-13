В ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации со свободой СМИ в Белоруссии после выборов президента

ВЕНА, 13 мая. /ТАСС/. Ситуация со свободой средств массовой информации в Белоруссии стремительно ухудшается после президентских выборов, прошедших в августе прошлого года. Об этом сообщила в четверг представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру в своем первом отчете постоянному совету этой региональной структуры. Отчет охватывает события на пространстве ОБСЕ в сфере средств массовой информации с декабря 2020 года по май 2021 года.

Рибейру отмечает, что на пространстве организации в области свободы СМИ наблюдается мрачная картина, и нарушения свободы слова и прав журналистов за последние полгода вызывают у нее обеспокоенность. "В дополнение к этому мы видели вопиющие нарушения свободы СМИ в ряде стран, в первую очередь в Белоруссии, где большое число журналистов были задержаны и подверглись физическим нападениям и где вводятся новые нормы, нарушающие свободу слова", - сказано в отчете представителя ОБСЕ.

По ее словам, в Белоруссии "наблюдается стремительное ухудшение ситуации для СМИ и журналистов". "После выборов президента в августе 2020 года более 350 сотрудников СМИ, как сообщается, были задержаны, а в некоторых случаях получили травмы при выполнении профессиональных обязанностей и освещении протестов в Минске и других частях страны в результате нападения со стороны правоохранительных органов", - отметила Рибейру.

Представитель ОБСЕ особенно обеспокоена тем, что "некоторые журналисты и представители НПО были посажены в тюрьму или все еще содержатся под арестом из-за тяжких уголовных обвинений". "В последние месяцы власти также усилили обозначение различных каналов в социальных сетях и групповых чатов как экстремистских. Распространение материалов с таких ресурсов теперь влечет различные штрафы, и уже есть примеры штрафных санкций, в том числе применительно к СМИ", - отмечается в отчете.

"К сожалению, мои попытки установить прямой контакт с министром иностранных дел [Белоруссии] пока не увенчались успехом, и я использую сегодняшний отчет, чтобы призвать власти Белоруссии в разумные сроки пересмотреть все дела журналистов, находящихся в заключении, и отпустить их", - подчеркнула Рибейру.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа прошлого года в течение нескольких месяцев проходили массовые акции протеста против официальных итогов голосования. В первые дни они выливались в жесткие столкновения манифестантов с силовиками.