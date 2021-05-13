США сомневаются в намерении некоторых стран сотрудничать по киберпреступности

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Американское правительство сомневается в стремлении некоторых государств налаживать подлинное двустороннее сотрудничество с США в области борьбы с киберпреступностью. Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности руководителя Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) США Брэндон Уэйлс, отвечая на онлайн-брифинге для журналистов на вопросы ТАСС о том, готова ли нынешняя американская администрация работать вместе с властями России в целях противодействия преступности в сфере высоких технологий.

"Могу сказать, что есть подлинные вопросы относительно уровня сотрудничества, которое мы [Соединенные Штаты] получаем от некоторых стран - в тех случаях, когда мы выявили киберпреступников, действующих с их территорий. И пока все страны не будут готовы предпринимать агрессивные действия против лиц, использующих их территории в качестве тихих гаваней для проведения преступных операций в киберпространстве против американских граждан, против нашей критически важной инфраструктуры, против наших общественных институтов, у нас будут подлинные вызовы [в налаживании такого сотрудничества]. И такие угрозы и риски будут нарастать", - отметил и. о. главы CISA. Это ведомство работает в структуре Министерства внутренней безопасности США.

На просьбу пояснить, имеет ли он в виду, что администрация Джо Байдена относит к категории таких государств и Россию, Уэйлс отвечать отказался. "Я не стану отвечать на этот вопрос. Предоставлю возможность делать это тем, кто лучше подготовлен для обсуждения конкретики [по данной теме]. Поэтому переадресую вас в ФБР", - сказал и.о. главы агентства.

"Предоставлю право отвечать на часть этих вопросов [американским] правоохранительным органам, на которых лежит ответственность за борьбу с международной киберпреступностью. <...> Частично этим занимаются Министерство внутренней безопасности США, Секретная служба, Служба иммиграционного и таможенного контроля, занимающаяся международными операциями по отмыванию денег <...>", - заявил Уэйлс. "Однако, - заверил он, - могу сказать, что администрация [США] работает в партнерствах в общемировом масштабе, занимаясь борьбой с киберпреступностью".

Далее корреспондент ТАСС поинтересовался, были ли у CISA прямые контакты с россиянами по ситуации вокруг резонансной хакерской атаки на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, и, если нет, то планируются ли таковые. "Наша роль в этом не заключается. Исторически сложилось так, что у нас были контакты с россиянами по определенным вопросам кибербезопасности, и россиянам передавалась определенная информация, относящаяся к признакам хакерских атак, которые мы наблюдали", - ответил Уэйлс.

Его внимание также привлекли к тому факту, что у президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена относительно недавно был очередной телефонный разговор. В связи с этим Уэйлса попросили уточнить, есть ли прогресс по такого рода вопросам в результате беседы двух лидеров. "Не буду отвечать на этот вопрос", - сказал и.о. руководителя CISA.

Инцидент с Colonial Pipeline

Как пояснили ранее в компании Colonial Pipeline, речь идет об атаке с применением вируса, попадание которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатит требуемую вымогателями сумму. По данным американских СМИ, в результате атаки преступники получили до 100 Гб данных. Фирма была вынуждена приостановить работу. По трубопроводу этой фирмы, который идет из Техаса в Нью-Джерси, транспортируется порядка 45% топлива, потребляемого на восточном побережье США. В четверг компания объявила, что работа трубопровода полностью восстановится в течение дня.

Президент США Джо Байден в понедельник утверждал, что преступные элементы, осуществившие хакерскую атаку на Colonial Pipeline, могут находиться в России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не имеет к этой кибератаке никакого отношения. Посольство России в США отвергло "безосновательные измышления отдельных журналистов" о возможной причастности Москвы к данной хакерской атаке. Как затем добавил Песков, Россия сожалеет, что "США отказываются от какого-либо сотрудничества" в противодействии киберугрозам.