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Генсек ООН разделяет планы России провести всемирную конференцию по межэтническому диалогу

Антониу Гуттериш также указал на заинтересованность ООН в развитии взаимодействия с российским парламентом

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций всецело разделяет инициативу Москвы провести всемирную конференцию по межрелигиозному и межэтническому диалогу и готова содействовать ее работе в качестве ассоциированного участника и организатора. Об этом заявил в четверг генсекретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Мы полностью поддерживаем проведение конференции и делаем все возможное, будем только рады стать ассоциированными участниками и организаторами этой конференции. Надеюсь, что нам удастся преодолеть существующие препятствия, - отметил он. - Вы можете рассчитывать на мою полную поддержку вашей инициативы".

Гуттериш указал на заинтересованность ООН в развитии взаимодействия с российским парламентом. "Мы знаем, что вы проявляете активность в различных областях, и мы надеемся на углубление дальнейшего сотрудничества", - добавил генсек.

Всемирная конференция по межрелигиозному и межэтническому диалогу с участием лидеров государств, парламентариев и представителей ведущих мировых религий пройдет в России 21 мая 2022 года. Инициатива о ее проведении была выдвинута Матвиенко на 137-й ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге в 2017 году и поддержана организацией. В мае 2018 года ее проведение поддержала ООН.

Теги
РоссияГутерриш, Антониу
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