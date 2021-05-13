CNN: группа республиканцев создала движение из недовольных влиянием Трампа в партии

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Группа из более 150 республиканцев во главе с критиками Дональда Трампа объявила о формировании нового политического движения, ставящего своими целями проведение реформы в Республиканской партии и ослабление влияния в ней 45-го президента США. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

Он отметил, что о создании движения было заявлено буквально через несколько часов после того, как республиканцы в нижней палате Конгресса США проголосовали в среду за снятие Лиз Чейни (от штата Вайоминг) с поста председателя Конференции конгрессменов от этой партии за ее критику в адрес Трампа.

Чейни, в частности, обвиняла экс-главу администрации в том, что он фактически не признал итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов и тем самым подорвал у многих сограждан веру в американскую демократию и внес смуту в ряды республиканцев. Смещение Чейни с председательского поста, как указал телеканал, свидетельствует о сохранении значительного влияния Трампа в партии, что, по мнению инициаторов создания политического движения, чревато для нее серьезными проблемами в будущем.

"Нам необходимо предложить стране коалицию здравого смысла и более сплачивающее альтернативное видение, чем то, что мы наблюдаем в нынешней Республиканской партии, которая на сегодняшний день насквозь прогнила в своих постоянных нападках на нашу демократию, - заявил CNN один из лидеров нового движения Майлз Тейлор, бывший госслужащий в правление Трампа, организовавший, как он сам это охарактеризовал, "тайное сопротивление внутри администрации" 45-го президента. По его мнению, Республиканской партии необходимо либо реформироваться, либо самораспуститься, так как в нынешнем ее виде у нее, полагает Тейлор, нет перспектив.

Участники движения сформулировали ряд принципов, которыми они намерены руководствоваться в своей деятельности с целью воссоздания партии, приверженной ее изначальным идеалам, или срочного формирования альтернативы ей. "Будущее нашей страны должно определяться не каким-то одним человеком, а принципами, нас объединяющими, поэтому мы считаем необходимым, чтобы Республиканская партия вернулась к основополагающим ценностям, иначе нужно способствовать созданию альтернативы", - сообщается на сайте движения "Призыв к обновлению Америки".

"Мы стремимся к сохранению и совершенствованию нашей демократической республики и к укреплению нашего самоуправления, свободного от вмешательства и защищенного от всех врагов как внешних, так и внутренних", - цитирует телеканал один из принципов нового политического движения, в состав которого, по данным CNN, вошли в том числе 27 бывших членов Палаты представителей Конгресса США.