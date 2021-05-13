Суд в США отложил до 2022 года рассмотрение дела причастных к смерти Флойда полицейских

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Суд в Миннеаполисе (штат Миннесота) отложил до 2022 года рассмотрение дела трех бывших полицейских, участвовавших в задержании в мае прошлого года афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press со ссылкой на решение суда.

Изначально рассмотрение дела должно было начаться в августе 2021 года. Однако, как сообщает агентство, судья Питер Кэхилл на заседании в четверг предписал перенести его как минимум до марта 2022 года. Такое решение продиктовано тем, что, по мнению судьи, сначала нужно дождаться завершения разбирательства на федеральном уровне.

Ранее в мае федеральное большое жюри предъявило всем четырем полицейским, причастным к гибели Флойда, обвинения в нарушении его конституционных прав. Нарушение конституционных прав, повлекшее смерть человека, предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Дата суда над причастными к смерти Флойда полицейскими по федеральным обвинениям пока не объявлена.

В Миннеаполисе трем бывшим полицейским инкриминируется преступная халатность, пособничество в непредумышленном убийстве и подстрекательство к нему. Четвертый обвиняемый Дерек Шовин в апреле был признан виновным по трем пунктам обвинения, включая убийство второй и третьей степени. Вынесение ему приговора намечено на 25 июня.

Флойд умер после того, как при его задержании в Миннеаполисе 25 мая 2020 года Шовин применил жесткий удушающий прием. На следующий день всех четырех стражей порядка, которые участвовали в аресте афроамериканца, уволили.