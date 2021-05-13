Fox: число полицейских Вашингтона, пострадавших от кибератаки, выросло до нескольких сотен

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Несколько сотен американских правоохранителей пострадали в результате кибератаки на управление полиции столичного округа Колумбия. Об этом сообщил в четверг телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось о том, что жертвами хакеров стали около 20 полицейских. Однако, по последним данным, от вируса-вымогателя пострадали по меньшей мере "несколько сотен" сотрудников сил правопорядка, а также гражданских лиц. Источники телеканала при этом подчеркивают, что руководство полицейского управления не выплачивало киберпреступникам запрашиваемый ими выкуп, сумма которого, по неподтвержденной информации, достигает $4 млн.

Fox News подчеркивает, что злоумышленникам удалось получить личные данные сотрудников полиции. При этом не поясняется, о какого именно рода информации идет речь. Телеканал утверждает, что за атакой может стоять "русскоязычная группировка" хакеров, именующих себя Babuk.

В конце апреля пресс-служба полиции Вашингтона сообщила о том, что ФБР США начало расследование взлома неизвестными хакерами компьютерных серверов столичной полиции. По данным американских СМИ, речь идет о компьютерном вирусе, с помощью которого злоумышленники вымогают средства.