Конституционный суд Молдавии отклонил запросы о запрете партии "Шор"

КИШИНЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Молдавии отклонил запросы группы депутатов парламента о проверке законности функционирования политической партии "Шор", лидер которой Илан Шор ранее оказался в центре коррупционного скандала. Об этом информирует в четверг пресс-служба судебной инстанции.

"Признаются неприемлемыми запросы о проверке на законность функционирования политической партии "Шор", - говорится в постановлении. В нем уточняется, что депутаты парламента не входят в круг лиц, которые могут обращаться в КС с подобными запросами. Независимо друг от друга функционирование партии оспорили депутат Октавиан Цыку, а также члены фракции "Платформы "Достоинство и правда".

Ранее лидер платформы Андрей Нэстасе, обвинил партию "Шор" в незаконном финансировании. Он напомнил, что лидер партии фигурирует в отчете международного детективного бюро Kroll, которое по просьбе правительства Молдавии расследовало хищение из банковской системы Молдавии около €1 млрд (более 20% ВВП страны). Коррупционный скандал начался в 2015 году и спровоцировал падение двух правительств. В отчете Kroll говорится, что деньги были выведены через "Банка де экономий", "Банка сочиалэ" и "Унибанк", контролировавшихся Шором.

В 2017 году бизнесмен был приговорен к 7,5 года тюрьмы, но обжаловал приговор, который до сих пор рассматривается в молдавских судах. После произошедшей в 2019 году смены власти в Молдавии Шор бежал из страны вместе с олигархом Владимиром Плахотнюком, который затем был назван главным выгодоприобретателем хищения.

Как отмечают наблюдатели, атака на партию "Шор" может быть связана с нынешним политическим кризисом в стране и назначенными на 11 июля досрочными выборами в парламент, так как партия имеет больше шансов пройти в следующий состав парламента, чем проевропейская "Платформа "Достоинство и правда".