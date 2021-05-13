Бразильские сенаторы получили посылки с вызывающим аллергию содержимым

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 мая. /ТАСС/. Промо-посылки, содержимое которых вызвало аллергическую реакцию у сотрудников, разбиравших корреспонденцию, поступили в аппараты сразу нескольких членов Федерального сената Национального конгресса Бразилии. Об этом в ходе заседания парламентской комиссии рассказал сенатор Маркус Рожерио.

"Похоже, что речь идет о кампании по привлечению внимания к жестокому обращению с животными. У моей сотрудницы, которая прикоснулась к содержимому [посылки], случилась аллергическая реакция, поэтому хотел бы предупредить коллег", - сказал политик в ходе заседания, транслировавшегося в YouTube.

По информации ряда местных СМИ, аналогичные посылки поступили в секретариаты по меньшей мере 18 членов верхней палаты парламента. Отправителем посылок, в описи которых значатся соляная бомбочка для ванны, постер и обращение к сенаторам, указана некая Humane Society International.

Случаем заинтересовались в руководстве законодательного органа, потребовавшем от службы безопасности парламента провести расследование инцидента. "Возможно в такой форме до сенаторов хотят донести, что это (тестирование косметической продукции на животных - прим. ТАСС) вызывает аллергию. Если так, то это по меньшей мере неуместная забава", - заявил председатель сената Родригу Пашеку.